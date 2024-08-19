У Покровську введуть примусову евакуацію дітей: названа дата

Від завтра, 20 серпня розпочнеться примусова евакуація з Покровська дітей у супроводі своїх батьків, опікунів та інших законних представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Таке рішення було прийнято у зв'язку із просуванням ворожих сил у бік міста.

Філашкін зазначив, якщо ворог буде надалі наближатися до Покровська такими темпами, місцева влада посилить комендантську годину.

Нагадаємо, комендантська година вже була збільшена у Мирнограді та Селидовому, а також у Новогродівці.

Оновлено 13:10. Зона примусової евакуації дітей буде ширшою

Пізніше Філашкін у своєму Телеграм-каналі розповів, що було проведено позачергове засідання обласної комісії з ТЕБ і НС, де ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей не лише з міста Покровська, а і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

Ситуація на Покровському напрямку

Російські військові продовжують свій наступ у напрямку Покровська. Він є найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців.

Також українські військові не виявили факту відведення російських військ з цього напрямку через операцію у Курській області.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк припустив, що у місцевих мешканців залишається тиждень-два на евакуацію. Він закликав людей терміново виїжджати до безпечніших регіонів.

Тим часом Генштаб України заявив про найбільшу активність боїв саме на Покровському напрямку. За минулу добу там було відбито 45 ворожих штурмів.