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Звільнення селищ біля Лиману та просування в Луганській області: оновлена карта війни

Фото: українські військові звільнили населені пункти Зарічне і Торське (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники деокупували два населені пункти у Донецькій області, а також просунулися у сторону Кремінної в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Так, українські військові звільнили населені пункти Зарічне і Торське, що знаходяться неподалік від Лиману Донецької області. Саме через них росіяни могли постачати зброю та особовий склад до Лиману.

Наші захисники також просунулися на Луганському напрямку у сторону Кремінної.

Окрім того, значна ділянка фронту між Любимівкою та Золотою Балкою у Херсонській області, яку раніше контролювали російські війська, тепер знаходиться у так званій "сірій зоні".

Нагадаємо, вчора українські захисники звільнили місто Лиман у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці повністю зачистили місто від окупантів.

Окрім того, бійці також деокупували п'ять населених пунктів поблизу Лиману.

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