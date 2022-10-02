Звільнення селищ біля Лиману та просування в Луганській області: оновлена карта війни

Українські захисники деокупували два населені пункти у Донецькій області, а також просунулися у сторону Кремінної в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Так, українські військові звільнили населені пункти Зарічне і Торське, що знаходяться неподалік від Лиману Донецької області. Саме через них росіяни могли постачати зброю та особовий склад до Лиману.
Нагадаємо, вчора українські захисники звільнили місто Лиман у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці повністю зачистили місто від окупантів.
Окрім того, бійці також деокупували п'ять населених пунктів поблизу Лиману.
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