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Освобождение поселков возле Лимана и продвижение в Луганской области: обновленная карта войны

Фото: украинские военные освободили населенные пункты Заречное и Торское (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники деоккупировали два населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись в сторону Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, украинские военные освободили находящиеся неподалеку от Лимана Донецкой области населенные пункты Заречное и Торское. Именно через них россияне могли поставлять оружие и личный состав в Лиман.

Наши защитники также продвинулись на Луганском направлении в сторону Кременной.

Кроме того, значительный участок фронта между Любимовкой и Золотой Балкой в Херсонской области, который раньше контролировали российские войса, теперь находится в так называемой "серой зоне".

Напомним, вчера украинские защитники освободили город Лиман в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что бойцы полностью зачистили город от оккупанотов.

Кроме того, бойцы также деоккупировали пять населенных пунктов вблизи Лимана.

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ЛуганскДонецкая область