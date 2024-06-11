Звільнення Найєма та фейки росіян про "окупацію" Рижівки: новини за 10 червня
Мустафа Найєм вирішив залишити посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Тим часом росіяни розповсюджували вкиди про "окупацію" Рижівки.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 10 червня, - у матеріалі РБК-Україна.
Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення
Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення ухвалив самостійно через системні перешкоди, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - написав він у своїх соцмережах.
Росіяни похвалилися "окупацією" Рижівки. В Україні відреагували на фейк
Глава Чечні Рамзан Кадиров написав про те, що його бійці нібито "взяли під свій контроль" Рижівку Сумської області.
Керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко у відповідь розповів, що ворог намагався промацати оборону у напрямку Рижівки, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.
В Україні невдовзі ліміти світла встановлюватимуться по-новому: що зміниться
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні вичитатимуть обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями, зазначив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.
На Закарпатті стався прорив кордону вантажівкою, після - угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка "ГАЗ-66" із чорними військовими номерами вчора прорвала держкордон. Цю інформацію у коментарі РБК-Україна підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Після цього угорські прикордонники повідомили про затримання 32 українців, наразі триває перевірка.
Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.
Сили оборони вразили в окупованому Криму комплекси С-400 та С-300
Сили оборони України в ніч на 10 червня завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 у районі Джанкоя, а також двом зенітним ракетним дивізіонам С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, розповіли в Генштабі ЗСУ.
Удари здійснили за допомогою далекобійних ракет. Яких саме - у Генштабі не уточнили.
Путін біситься. У ГУР дізналися реакцію Кремля на ураження Су-57
Реакція Кремля та особисто диктатора Володимира Путіна на ураження винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна, зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, літак використовувався і для ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, у зв'язку з чим покарання було заслуженим.
Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Вадим Сухаревський
В Україні призначили командувача сил безпілотних систем Збройних сил. Ним став полковник Вадим Сухаревський.
Відповідний указ підписав міністр оборони України Рустем Умєров.
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