Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Вадим Сухаревський
В Україні призначили командувача Сил безпілотних систем Збройних сил. Ним став полковник Вадим Сухаревський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
Як уточнили в Генштабі, указ про призначення Сухаревського на посаду командувача Сил безпілотних систем сьогодні, 10 червня, підписав міністр оборони України Рустем Умеров.
Що відомо про Сухаревського
Вадим Сухаревський народився 6 жовтня 1984 року у місті Берегово Закарпатської області. Закінчив Мукачівський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою.
- лютий-жовтень 2004 року - брав участь у миротворчій місії в Іраку у складі 6-ї окремої механізованої бригади;
- 2009 рік - закінчив Львівський інститут Сухопутних військ нацуніверситету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів".
- 2011 рік - старший лейтенант, командир аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку.
- 13 квітня 2014 року - брав участь у бою біля Семенівки у складі спецпідрозділу "Альфа".
- 16 серпня 2014 року - отримав поранення у боях під Красним.
- 2014-2016 рр. - навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
- 2016 рік - став командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.
- червень 2020 року - отримав звання підполковника.
- 2021 рік - призначений начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Якова Гандзюка.
- лютий 2022 рік став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені контр-адмірала Якова Гандзюка.
- 18 червня 2022 року - отримав звання Героя України. Став полковником.
- 10 лютого 2024 року - призначений заступником головнокомандувача ЗСУ.
Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити командувача Сил спецоперацій ЗСУ Сергія Лупанчука.
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