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Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Вадим Сухаревський

Київ, Понеділок 10 червня 2024 22:25
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Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Вадим Сухаревський Фото: Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні призначили командувача Сил безпілотних систем Збройних сил. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Як уточнили в Генштабі, указ про призначення Сухаревського на посаду командувача Сил безпілотних систем сьогодні, 10 червня, підписав міністр оборони України Рустем Умеров.

Що відомо про Сухаревського

Вадим Сухаревський народився 6 жовтня 1984 року у місті Берегово Закарпатської області. Закінчив Мукачівський ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою.

  • лютий-жовтень 2004 року - брав участь у миротворчій місії в Іраку у складі 6-ї окремої механізованої бригади;
  • 2009 рік - закінчив Львівський інститут Сухопутних військ нацуніверситету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів".
  • 2011 рік - старший лейтенант, командир аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку.
  • 13 квітня 2014 року - брав участь у бою біля Семенівки у складі спецпідрозділу "Альфа".
  • 16 серпня 2014 року - отримав поранення у боях під Красним.
  • 2014-2016 рр. - навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
  • 2016 рік - став командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.
  • червень 2020 року - отримав звання підполковника.
  • 2021 рік - призначений начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Якова Гандзюка.
  • лютий 2022 рік став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені контр-адмірала Якова Гандзюка.
  • 18 червня 2022 року - отримав звання Героя України. Став полковником.
  • 10 лютого 2024 року - призначений заступником головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити командувача Сил спецоперацій ЗСУ Сергія Лупанчука.

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