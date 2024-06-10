ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони уразили в окупованому Криму комплекси С-400 та С-300

Україна, Понеділок 10 червня 2024 13:02
UA EN RU
Сили оборони уразили в окупованому Криму комплекси С-400 та С-300 Фото: в окупованому Криму уразили С-400 (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України в ніч на 10 червня завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Наприкінці травня Сили оборони вдарили по Керченській переправі та потопили один із паромів, що підірвало логістику окупантів у Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
DAILY
Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде