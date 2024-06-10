Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Найєма у Facebook .

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - написав він.

За словами Найєма, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства нібито "почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".

Він поділився, що сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах.

"Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам", - додав Найєм.

Крім того, перед звільненням він звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів "з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством".

"Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі", - підсумував Найєм.

Хто такий Мустафа Найєм

Мустафа Найєм народився 28 червня 1981 року в Кабулі (Афганістан). Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. З 2006 до 2014 року працював кореспондентом та автором журналістських розслідувань в "Українській правді", вів там свій блог. До того працював кореспондентом у газеті "Комерсант" та ІА "Контекст медіа".

У 2013-2014 роках був одним із засновників та журналістом "Громадського телебачення". Був членом правління партії "ДемАльянс". У листопаді того ж року Найєм вже вийшов із керівництва партії. З 2019 року працював заступником генерального директора в "Укроборонпромі", у 2021 році заявив, що його скоротили з посади. Був заступником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

У 2023 році Найєма призначили головою Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.