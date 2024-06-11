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Увольнение Найема и фейки россиян об "оккупации" Рыжевки: новости за 10 июня

Украина, Вторник 11 июня 2024 06:30
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Увольнение Найема и фейки россиян об "оккупации" Рыжевки: новости за 10 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Мустафа Найем решил покинуть пост главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Тем временем россияне распространяли вбросы об "оккупации" Рыжевки.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 10 июня, - в материале РБК-Украина.

Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он в своих соцсетях.

Россияне похвастались "оккупацией" Рыжевки. В Украине отреагировали на фейк

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал о том, что его бойцы якобы "взяли под свой контроль" Рыжевку Сумской области.

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко в ответ рассказал, что враг пытался прощупать оборону в направлении Рыжевки, но украинские бойцы нанесли по нему огневое поражение.

В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится

С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями, отметил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

На Закарпатье произошел прорыв границы грузовиком, после - венгры задержали 32 украинца

В Закарпатской области грузовик "ГАЗ-66" с черными военными номерами вчера прорвал госграницу. Эту информацию в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

После этого венгерские пограничники сообщили о задержании 32 украинцев, сейчас идет проверка.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Силы обороны поразили в оккупированном Крыму комплексы С-400 и С-300

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории, рассказали в Генштабе ВСУ.

Удары совершили при помощи дальнобойных ракет. Каких именно - в Генштабе не уточнили.

Путин бесится. В ГУР узнали реакцию Кремля на поражение Су-57

Реакция Кремля и лично диктатора Владимира Путина на поражение истребителя Су-57 очень горячая и ощутимая, отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, самолет использовался и для ракетных ударов по украинским гражданским объектам, в связи с чем наказание было заслуженным.

Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Вадим Сухаревский

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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