Звільнення Херсона. У Міноборони розповіли, що сповільнює наступ ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"Погода теж впливає на хід війни. Тому, коли дощовий режим включають небеса, ми від цього теж залежні. І аграрний регіон Херсонщина має багато систем, каналів, які вороги використовують як траншеї. Це трошки уповільнює рух наших військ. Але я вірю, що ми завершимо війну шляхом повної деокупації всіх українських земель", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсону. Він назвав подібні провокації збоку росіян інформаційними операціями.

"Ми вважаємо, що вона (інформація про відступ окупантів у Херсоні, - ред.) несе дві складових. Перше - це елементи ІПСО, ми серйозно ставимось до будь-яких офіційних повідомлень з боку нашого ворога. Ми довіряємо тільки даним нашої розвідки. Їх звичка до актів доброї волі нам з вами давно відома", - заявив міністр.

За його словами, окупанти, ймовірно, готові втекти з Херсону, як це раніше було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. Проте для цього українські захисники повинні спровокувати їх.

"Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра в районі Херсона, але для цього їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ", - додав Резніков.