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Освобождение Херсона. В Минобороны рассказали, что замедляет наступление ВСУ

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Херсон, Пятница 04 ноября 2022 14:53
Освобождение Херсона. В Минобороны рассказали, что замедляет наступление ВСУ Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступление в Херсонской области. Однако погодные условия несколько замедляют движение подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова во время брифинга.

"Погода тоже влияет на ход войны. Поэтому, когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависимы. И аграрный регион Херсонская область имеет много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это немного замедляет движение наших войск. Но я верю, что мы завершим войну путем полной деоккупации всех украинских земель", - отметил Резников.

Глава Минобороны также прокомментировал возможное бегство оккупантов из Херсона. Он назвал подобные провокации со стороны россиян информационными операциями.

"Мы считаем, что она (информация об отступлении оккупантов в Херсоне, - ред.) несет две составляющие. Первое - это элементы ИПСО, мы серьезно относимся к любым официальным сообщениям со стороны нашего врага. Мы доверяем только данным нашей разведки. Их привычка к актам доброй воли нам с вами давно известна", - заявил министр.

По его словам, оккупанты, вероятно, готовы бежать из Херсона, как это раньше было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. Однако для этого украинские защитники должны спровоцировать их.

"Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту доброй воли по отношению к левому берегу Днепра в районе Херсона, но для этого им понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", - добавил Резников.

Напомним, вчера появилась информация, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

Военные считают, что таким образом оккупанты готовятся к провокациям и хотят сделать вид, что якобы покинули Херсон.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области можно узнать в материале РБК-Украина.

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