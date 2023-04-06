"Звезти до купи та знищити". Лукашенко прикинувся противником ядерної зброї

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що нібито є противником ядерної зброї. Самопроголошений президент запропонував знищити всю ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Лукашенко прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території.

Білоруський диктатор прикинувся противником ядерної зброї і запропонував її знищити. При цьому плани розмістити російську ядерну зброю в Білорусі він назвав "відповідним кроком" для НАТО.

"Я з ним згоден. Тому треба виводити всю ядерну зброю американцям з 5 або 6 країн, де вона розміщена. І крапка. Я взагалі щодо цього радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом деякого часу звести в одну купу і знищити ", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон на прес-конференції з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що жодна країна не повинна розміщувати ядерну зброю за межами своєї території.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка планує розмістити у Білорусі ядерну зброю.

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