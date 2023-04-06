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"Свезти в кучу и уничтожить". Лукашенко притворился противником ядерного оружия

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Москва, Четверг 06 апреля 2023 15:34
"Свезти в кучу и уничтожить". Лукашенко притворился противником ядерного оружия Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталья Юрченко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что якобы является противником ядерного оружия. Самопровозглашенный президент предложил уничтожить все ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Лукашенко прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории.

Белорусский диктатор притворился противником ядерного оружия и предложил его уничтожить. При этом планы разместить российское ядерное оружие в Беларуси он назвал "ответным шагом" для НАТО.

"Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить", - сказал Лукашенко.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории.

Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко планирует разместить в Беларуси ядерное оружие.

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Александр Лукашенко Ядерное оружие Беларусь Российская Федерация
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