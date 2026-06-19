Зверніть увагу на упаковку: як вибрати якісне та безпечне вершкове масло

Головне: Чому це важливо: Порушення умов транспортування чи зберігання робить вершкове масло небезпечним для здоров'я.

Порушення умов транспортування чи зберігання робить вершкове масло небезпечним для здоров'я. Чек-лист під час покупки: Обов'язково потрібно перевіряти цілісність упаковки та маркування.

Обов'язково потрібно перевіряти цілісність упаковки та маркування. Де купувати не можна: Держпродспоживслужба закликає уникати стихійних ринків та несанкціонованих місць торгівлі, де немає контролю безпечності та умов охолодження.

Держпродспоживслужба закликає уникати стихійних ринків та несанкціонованих місць торгівлі, де немає контролю безпечності та умов охолодження. Правила для масла на вагу: Якщо товар продається без упаковки, покупець має законне право вимагати у продавця повну інформацію про склад, виробника та терміни придатності.

Якщо товар продається без упаковки, покупець має законне право вимагати у продавця повну інформацію про склад, виробника та терміни придатності. Куди скаржитися: Якщо у вас виникли обґрунтовані сумніви щодо якості масла, а магазин відмовляється вирішити проблему, слід подати офіційну скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби.

У відомстві нагадали, що вершкове масло належить до продуктів, які потребують спеціальних умов зберігання та реалізації. Тому під час покупки варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд упаковки, а й на інформацію, зазначену виробником.

На що звернути увагу при покупці масла

Насамперед споживачам рекомендують перевіряти умови зберігання продукту. Вершкове масло повинно продаватися у холодильному обладнанні з дотриманням температурного режиму, визначеного виробником. Зберігання такого продукту без охолодження є порушенням.

Також важливо уважно читати маркування. На упаковці обов'язково мають бути зазначені:

назва продукту;

склад;

дата виробництва;

кінцевий термін споживання;

умови зберігання;

інформація про виробника;

масова частка жиру.

Крім того, покупцям радять оглянути упаковку перед придбанням. Вона повинна бути чистою, цілісною та без пошкоджень, деформацій чи слідів повторного відкривання.

Де не варто купувати масло

У Держпродспоживслужбі закликають уникати купівлі вершкового масла на стихійних ринках та в місцях несанкціонованої торгівлі. У таких випадках немає гарантій, що продукт зберігався належним чином та проходив контроль безпечності.

Якщо вершкове масло продається на вагу, покупець має право вимагати повну інформацію про товар. Продавець зобов'язаний надати дані про виробника, склад, термін придатності, умови зберігання та інші характеристики продукту.

Куди скаржитися у разі сумнівів щодо якості

У відомстві наголошують, що якісне вершкове масло повинно реалізовуватися з дотриманням температурного режиму, мати належне маркування та відповідати вимогам законодавства щодо харчових продуктів.

Якщо у споживача виникли сумніви щодо якості або безпечності продукту, а продавець відмовляється врегулювати ситуацію, можна подати офіційне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.