ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як не отруїтися м’ясом: 5 вимог до продавців, які має знати кожен покупець

06:40 19.03.2026 Чт
2 хв
У Держпродспоживслужбі пояснили, як безпечно купувати м’ясо
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як безпечно купувати м'ясо? (Getty Images)

Купівля сирого м’яса у невстановлених місцях несе серйозні ризики для здоров’я через відсутність ветеринарного контролю. Українцям нагадали правила безпечної купівлі та перелік вимог до продавців, які допоможуть уникнути харчових отруєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Читайте також: Молоко та м'ясо зростуть в ціні? Як зміняться цінники до кінця березня та Великодня

Головне:

  • Сире м’ясо є швидкопсувним продуктом, що потребує особливих умов зберігання та реалізації.
  • Найбезпечніше купувати продукцію в офіційних закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках.
  • Категорично не рекомендується купувати м’ясо у місцях стихійної торгівлі через відсутність контролю.
  • Продавці зобов’язані використовувати холодильне обладнання, окремий інвентар та чистий санітарний одяг.
  • Споживач має право отримати повну інформацію про виробника, дату пакування та термін придатності.

М’ясо належить до основних продуктів харчування, проте воно потребує суворого дотримання ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог. Держпродспоживслужба закликає українців звертати увагу на умови продажу та купувати сиру продукцію лише у дозволених місцях, щоб уникнути ризику харчових отруєнь.

Вимоги до реалізації сирого м’яса

Під час продажу оператори ринку повинні забезпечити захист продукту від забруднення (пилу, комах, контакту з іншими товарами). Зокрема, законодавство вимагає дотримання таких умов:

  • зберігання м’яса виключно у холодильному обладнанні або в охолоджених вітринах;
  • використання окремих ножів, дощок та іншого інвентарю для роботи з м’ясом;
  • робота продавця у чистому санітарному одязі;
  • регулярне очищення та дезінфекція поверхонь, обладнання та інструментів.

Фахівці наголошують, що купувати м’ясо "з рук" небезпечно, оскільки у місцях стихійної торгівлі відсутній контроль за походженням продукції, умовами її транспортування та зберігання.

Яку інформацію має надати продавець

Згідно із статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", покупець має право отримати такі дані:

  • найменування та адреса оператора ринку (виробника або продавця);
  • дата виробництва або пакування (якщо м’ясо фасоване);
  • термін придатності або дата "вжити до";
  • країна походження (у передбачених законодавством випадках).

Раніше РБК-Україна писало, що зростання цін на пальне та коливання курсу валют через конфлікт на Близькому Сході вплинуть на подорожчання продуктів в Україні. Найшвидше це відчують овочі та фрукти, а пізніше - м’ясо й молочна продукція.

Додатковий тиск створюють сезонні фактори та підготовка до Великодня, а також посівна кампанія, яка підвищує собівартість майбутнього врожаю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Держпродспоживслужба М'ясо
Новини
Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters
Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО