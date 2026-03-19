Як не отруїтися м’ясом: 5 вимог до продавців, які має знати кожен покупець
Купівля сирого м’яса у невстановлених місцях несе серйозні ризики для здоров’я через відсутність ветеринарного контролю. Українцям нагадали правила безпечної купівлі та перелік вимог до продавців, які допоможуть уникнути харчових отруєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
- Сире м’ясо є швидкопсувним продуктом, що потребує особливих умов зберігання та реалізації.
- Найбезпечніше купувати продукцію в офіційних закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках.
- Категорично не рекомендується купувати м’ясо у місцях стихійної торгівлі через відсутність контролю.
- Продавці зобов’язані використовувати холодильне обладнання, окремий інвентар та чистий санітарний одяг.
- Споживач має право отримати повну інформацію про виробника, дату пакування та термін придатності.
М’ясо належить до основних продуктів харчування, проте воно потребує суворого дотримання ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог. Держпродспоживслужба закликає українців звертати увагу на умови продажу та купувати сиру продукцію лише у дозволених місцях, щоб уникнути ризику харчових отруєнь.
Вимоги до реалізації сирого м’яса
Під час продажу оператори ринку повинні забезпечити захист продукту від забруднення (пилу, комах, контакту з іншими товарами). Зокрема, законодавство вимагає дотримання таких умов:
- зберігання м’яса виключно у холодильному обладнанні або в охолоджених вітринах;
- використання окремих ножів, дощок та іншого інвентарю для роботи з м’ясом;
- робота продавця у чистому санітарному одязі;
- регулярне очищення та дезінфекція поверхонь, обладнання та інструментів.
Фахівці наголошують, що купувати м’ясо "з рук" небезпечно, оскільки у місцях стихійної торгівлі відсутній контроль за походженням продукції, умовами її транспортування та зберігання.
Яку інформацію має надати продавець
Згідно із статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", покупець має право отримати такі дані:
- найменування та адреса оператора ринку (виробника або продавця);
- дата виробництва або пакування (якщо м’ясо фасоване);
- термін придатності або дата "вжити до";
- країна походження (у передбачених законодавством випадках).
