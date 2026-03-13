ua en ru
Не лише чек: у Держпродспоживслужбі пояснили, як захистити права при замовленні їжі онлайн

06:40 13.03.2026 Пт
3 хв
Що робити, якщо вам привезли неякісну їжу?
aimg Тетяна Веремєєва
Не лише чек: у Держпродспоживслужбі пояснили, як захистити права при замовленні їжі онлайн Фото: Доставка продуктів в Україні (Getty Images)

Замовляючи готові страви через інтернет, важливо пам’ятати про безпеку харчових продуктів і свої права.

РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, яких правил дотримуватися, коли забираєте замовлення.

Читайте також: Як не купити фейкові органічні продукти: Держпродспоживслужба дала чітке пояснення

Головне:

  • Під час замовлення готових страв через інтернет важливо перевіряти наявність чеків.
  • Перевірку замовлення на відповідність та якість необхідно здійснювати одразу після його доставки кур'єром.
  • Споживачам радять вивчати інформацію не лише на сайтах служб доставки, а й безпосередньо на ресурсах виробників страв.
  • У разі виявлення невідповідностей або неякісної продукції потрібно негайно зв’язатися з кур'єром або закладом.
  • При порушенні прав споживача та відмові бізнесу задовольнити вимоги, слід звертатися до Держпродспоживслужби.

Як приймати замовлення у кур'єра

Фахівці наголошують на необхідності перевіряти замовлення відразу після доставки. Важливо перевірити наявність розрахункового документа, який є обов'язковим доказом придбання продукції.

Якщо під час отримання виявлено невідповідність (відсутність певної страви чи напою), слід негайно зв’язатися з кур’єром або закладом. У разі отримання неякісної продукції про це також необхідно відразу повідомити заклад харчування.

Де робити замовлення та на що звернути увагу

Рекомендується користуватися лише перевіреними сайтами, де вказана повна інформація про найменування та місцезнаходження закладу. Окрему увагу варто приділити тому, хто саме виконує замовлення:

  • заклад харчування напряму (який має власну службу доставки);
  • служба доставки, що привозить страви з різних ресторанів.

Якщо замовлення оформлюється через службу доставки, фахівці радять вивчати інформацію не тільки на її сайті, а й переглянути обов’язкові дані на сайті безпосереднього виробника страв.

Захист прав споживачів

Якщо ви вважаєте, що ваші права як споживача було порушено, а суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити вимоги згідно із законодавством, необхідно звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що доставка продуктів і готових страв повинна здійснюватися з дотриманням спеціальних вимог до транспорту. Зокрема, автомобілі мають бути чистими, придатними для перевезення харчів і забезпечувати захист продуктів від забруднення.

Також ми писали, що українці можуть поскаржитися на неякісні товари або послуги до Держпродспоживслужби. Для цього потрібно подати письмове чи електронне звернення із описом порушення та своїми контактними даними. До заяви також радять додати чеки, фото, листування з продавцем або інші докази, а розгляд скарги зазвичай триває до 30 днів.

