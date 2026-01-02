ua en ru
Неякісний товар чи послуга? Як подати скаргу і захистити свої права

П'ятниця 02 січня 2026 08:00
Неякісний товар чи послуга? Як подати скаргу і захистити свої права Як споживачам офіційно поскаржитись на неякісний товар чи послугу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кожен споживач в Україні має право на якісні товари і послуги, а також на захист своїх прав у разі їх порушення. Це гарантує Закон України "Про захист прав споживачів" та інші нормативно-правові акти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.

Куди звертатися у разі порушення

Скарги щодо неякісних товарів чи послуг подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або до її місцевих органів.

Звернення може бути як паперовим, так і електронним, але воно обов’язково має відповідати вимогам Закону "Про звернення громадян".

Що обов’язково вказати у зверненні

У заяві необхідно зазначити:

  • прізвище, ім’я та по батькові заявника;
  • адресу проживання та контактні дані;
  • чіткий опис порушення прав споживача;
  • дату та особистий підпис.

Без цих даних звернення не розглядається.

Які документи варто додати

Щоб прискорити розгляд скарги та підтвердити факт порушення, до звернення бажано долучити:

  • розрахункові документи - чек, квитанцію, договір купівлі-продажу або інше підтвердження оплати;
  • копії листування з продавцем або надавачем послуг, якщо споживач уже звертався до нього напряму;
  • фото, відео чи інші докази дефектів або невідповідності товару чи послуги;
  • акти перевірок або експертні висновки (за наявності);
  • додаткові документи - гарантійний талон, технічну документацію, медичні довідки у разі шкоди здоров’ю.

Скільки часу розглядають звернення

Після надходження скарги відповідний орган розглядає її у строки, визначені законом:

  • до 30 днів - у загальному порядку;
  • до 15 днів - якщо питання не потребує додаткового вивчення.

Читайте також про те, як вибрати безпечну іграшку дитині.

Раніше ми писали про те, що протягом року в Україні було виявлено 55 видів небезпечної продукції, понад половина з яких - дитячі іграшки. Фахівці знайшли десятки тисяч товарів для дітей, які становлять небезпеку для їхнього здоров'я.

Держпродспоживслужба Товари
