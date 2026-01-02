Неякісний товар чи послуга? Як подати скаргу і захистити свої права
Кожен споживач в Україні має право на якісні товари і послуги, а також на захист своїх прав у разі їх порушення. Це гарантує Закон України "Про захист прав споживачів" та інші нормативно-правові акти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
Куди звертатися у разі порушення
Скарги щодо неякісних товарів чи послуг подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або до її місцевих органів.
Звернення може бути як паперовим, так і електронним, але воно обов’язково має відповідати вимогам Закону "Про звернення громадян".
Що обов’язково вказати у зверненні
У заяві необхідно зазначити:
- прізвище, ім’я та по батькові заявника;
- адресу проживання та контактні дані;
- чіткий опис порушення прав споживача;
- дату та особистий підпис.
Без цих даних звернення не розглядається.
Які документи варто додати
Щоб прискорити розгляд скарги та підтвердити факт порушення, до звернення бажано долучити:
- розрахункові документи - чек, квитанцію, договір купівлі-продажу або інше підтвердження оплати;
- копії листування з продавцем або надавачем послуг, якщо споживач уже звертався до нього напряму;
- фото, відео чи інші докази дефектів або невідповідності товару чи послуги;
- акти перевірок або експертні висновки (за наявності);
- додаткові документи - гарантійний талон, технічну документацію, медичні довідки у разі шкоди здоров’ю.
Скільки часу розглядають звернення
Після надходження скарги відповідний орган розглядає її у строки, визначені законом:
- до 30 днів - у загальному порядку;
- до 15 днів - якщо питання не потребує додаткового вивчення.
