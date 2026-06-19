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Обратите внимание на упаковку: как выбрать качественное и безопасное сливочное масло

07:35 19.06.2026 Пт
3 мин
Какое сливочное масло точно не стоит покупать?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Сливочное масло (pixabay)

Украинцам рекомендуют внимательно проверять сливочное масло перед покупкой, ведь нарушение условий хранения, транспортировки или маркировки может повлиять не только на качество продукта, но и на его безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Главное:

  • Почему это важно: Нарушение условий транспортировки или хранения делает сливочное масло опасным для здоровья.
  • Чек-лист при покупке: Обязательно нужно проверять целостность упаковки и маркировку.
  • Где покупать нельзя: Госпродпотребслужба призывает избегать стихийных рынков и несанкционированных мест торговли, где отсутствует контроль безопасности и условия охлаждения.
  • Правила для масла на развес: Если товар продается без упаковки, покупатель имеет законное право требовать от продавца полную информацию о составе, производителе и сроках годности.
  • Куда обращаться с жалобой: Если у вас возникли обоснованные сомнения относительно качества масла, а магазин отказывается решить проблему, следует подать официальную жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

В ведомстве напомнили, что сливочное масло относится к продуктам, требующим специальных условий хранения и реализации. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на внешний вид упаковки, но и на информацию, указанную производителем.

На что обратить внимание при покупке масла

Прежде всего потребителям рекомендуют проверять условия хранения продукта. Сливочное масло должно продаваться в холодильном оборудовании с соблюдением температурного режима, установленного производителем. Хранение такого продукта без охлаждения является нарушением.

Также важно внимательно читать маркировку. На упаковке обязательно должны быть указаны:

  • название продукта;
  • состав;
  • дата производства;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • информация о производителе;
  • массовая доля жира.

Кроме того, покупателям рекомендуют осмотреть упаковку перед покупкой. Она должна быть чистой, целой и без повреждений, деформаций или следов повторного вскрытия.

Читайте также: Не только чек: в Госпродпотребслужбе объяснили, как защитить свои права при заказе еды онлайн

Где не стоит покупать масло

В Госпродпотребслужбе призывают избегать покупки сливочного масла на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. В таких случаях нет гарантий, что продукт хранился надлежащим образом и проходил контроль безопасности.

Если сливочное масло продается на развес, покупатель имеет право требовать полную информацию о товаре. Продавец обязан предоставить данные о производителе, составе, сроке годности, условиях хранения и других характеристиках продукта.

Куда обращаться в случае сомнений относительно качества

В ведомстве подчеркивают, что качественное сливочное масло должно реализовываться с соблюдением температурного режима, иметь надлежащую маркировку и соответствовать требованиям законодательства в отношении пищевых продуктов.

Если у потребителя возникли сомнения относительно качества или безопасности продукта, а продавец отказывается урегулировать ситуацию, можно подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где безопасно покупать мясо. Украинцам напомнили о требованиях к продавцам и перечне информации, которую покупатель имеет право получить о продукте перед покупкой.

Также мы писали, как украинцам защитить свои права в случае покупки некачественного товара или получения ненадлежащей услуги. Жалобу можно подать в ведомство или его территориальные органы, а для её рассмотрения необходимо правильно оформить обращение и приложить доказательства нарушения - чеки, договоры, фотографии, переписку с продавцом или другие документы.

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