Обратите внимание на упаковку: как выбрать качественное и безопасное сливочное масло

Главное: Почему это важно: Нарушение условий транспортировки или хранения делает сливочное масло опасным для здоровья.

Нарушение условий транспортировки или хранения делает сливочное масло опасным для здоровья. Чек-лист при покупке: Обязательно нужно проверять целостность упаковки и маркировку.

Обязательно нужно проверять целостность упаковки и маркировку. Где покупать нельзя: Госпродпотребслужба призывает избегать стихийных рынков и несанкционированных мест торговли, где отсутствует контроль безопасности и условия охлаждения.

Госпродпотребслужба призывает избегать стихийных рынков и несанкционированных мест торговли, где отсутствует контроль безопасности и условия охлаждения. Правила для масла на развес: Если товар продается без упаковки, покупатель имеет законное право требовать от продавца полную информацию о составе, производителе и сроках годности.

Если товар продается без упаковки, покупатель имеет законное право требовать от продавца полную информацию о составе, производителе и сроках годности. Куда обращаться с жалобой: Если у вас возникли обоснованные сомнения относительно качества масла, а магазин отказывается решить проблему, следует подать официальную жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

В ведомстве напомнили, что сливочное масло относится к продуктам, требующим специальных условий хранения и реализации. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на внешний вид упаковки, но и на информацию, указанную производителем.

На что обратить внимание при покупке масла

Прежде всего потребителям рекомендуют проверять условия хранения продукта. Сливочное масло должно продаваться в холодильном оборудовании с соблюдением температурного режима, установленного производителем. Хранение такого продукта без охлаждения является нарушением.

Также важно внимательно читать маркировку. На упаковке обязательно должны быть указаны:

название продукта;

состав;

дата производства;

срок годности;

условия хранения;

информация о производителе;

массовая доля жира.

Кроме того, покупателям рекомендуют осмотреть упаковку перед покупкой. Она должна быть чистой, целой и без повреждений, деформаций или следов повторного вскрытия.

Где не стоит покупать масло

В Госпродпотребслужбе призывают избегать покупки сливочного масла на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. В таких случаях нет гарантий, что продукт хранился надлежащим образом и проходил контроль безопасности.

Если сливочное масло продается на развес, покупатель имеет право требовать полную информацию о товаре. Продавец обязан предоставить данные о производителе, составе, сроке годности, условиях хранения и других характеристиках продукта.

Куда обращаться в случае сомнений относительно качества

В ведомстве подчеркивают, что качественное сливочное масло должно реализовываться с соблюдением температурного режима, иметь надлежащую маркировку и соответствовать требованиям законодательства в отношении пищевых продуктов.

Если у потребителя возникли сомнения относительно качества или безопасности продукта, а продавец отказывается урегулировать ситуацию, можно подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.