Обратите внимание на упаковку: как выбрать качественное и безопасное сливочное масло

Украинцам рекомендуют внимательно проверять сливочное масло перед покупкой, ведь нарушение условий хранения, транспортировки или маркировки может повлиять не только на качество продукта, но и на его безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В ведомстве напомнили, что сливочное масло относится к продуктам, требующим специальных условий хранения и реализации. Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на внешний вид упаковки, но и на информацию, указанную производителем.
Прежде всего потребителям рекомендуют проверять условия хранения продукта. Сливочное масло должно продаваться в холодильном оборудовании с соблюдением температурного режима, установленного производителем. Хранение такого продукта без охлаждения является нарушением.
Также важно внимательно читать маркировку. На упаковке обязательно должны быть указаны:
Кроме того, покупателям рекомендуют осмотреть упаковку перед покупкой. Она должна быть чистой, целой и без повреждений, деформаций или следов повторного вскрытия.
В Госпродпотребслужбе призывают избегать покупки сливочного масла на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. В таких случаях нет гарантий, что продукт хранился надлежащим образом и проходил контроль безопасности.
Если сливочное масло продается на развес, покупатель имеет право требовать полную информацию о товаре. Продавец обязан предоставить данные о производителе, составе, сроке годности, условиях хранения и других характеристиках продукта.
В ведомстве подчеркивают, что качественное сливочное масло должно реализовываться с соблюдением температурного режима, иметь надлежащую маркировку и соответствовать требованиям законодательства в отношении пищевых продуктов.
Если у потребителя возникли сомнения относительно качества или безопасности продукта, а продавец отказывается урегулировать ситуацию, можно подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где безопасно покупать мясо. Украинцам напомнили о требованиях к продавцам и перечне информации, которую покупатель имеет право получить о продукте перед покупкой.
Также мы писали, как украинцам защитить свои права в случае покупки некачественного товара или получения ненадлежащей услуги. Жалобу можно подать в ведомство или его территориальные органы, а для её рассмотрения необходимо правильно оформить обращение и приложить доказательства нарушения - чеки, договоры, фотографии, переписку с продавцом или другие документы.