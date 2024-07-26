Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ

Розслідування вивчає зв'язки вбивці мовознавиці Ірини Фаріон в Україні та за кордоном. Розглядається версія щодо причетності спецслужб Російської Федерації.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Сергій Андрущенко, передає кореспондент РБК-Україна .

"Стосовно причетності вказаної особи здійснюється комплекс заходів. Вивчаємо його зв'язки на території України, так й за кордоном. Одна з версій - причетність спецслужб країни-агресора до організації злочину", - розповів Андрущенко.

Зокрема розглядаються й інші злочини на території України, до яких міг бути причетний затриманий.

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю Фаріон. Жінку госпіталізували, втім лікарям не вдалось її врятувати. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 115 - умисне вбивство. Також розглядались кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, операцію із затриманням стрілка контролювали голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко та очільник СБУ Василь Малюк.

Вбивцю Фаріон було затримано вчора, 25 липня. Слідство вважає, що затриманий міг бути лише виконавцем.

Детальніше про вбивство Ірини Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна.