У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - заявив він.

За його словами, операція із затримання підозрюваного була дуже непростою.

"Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - заявив президент.

Він додав, що у Дніпрі затримали 18-річного хлопця.

"Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", - зазначив він.