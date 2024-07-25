У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - заявив він.
За його словами, операція із затримання підозрюваного була дуже непростою.
"Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - заявив президент.
Він додав, що у Дніпрі затримали 18-річного хлопця.
"Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", - зазначив він.
Вбивство Фаріон
19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив у мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона чекала на таксі біля свого будинку. Куля влучила в голову. Фаріон госпіталізували в критичному стані, провели операцію і перевели в реанімацію, де вона перебувала в глибокій комі та на штучній вентиляції легень. Лікарям не вдалося врятувати її, і згодом констатували смерть 60-річної жінки.
Правоохоронці розпочали спеціальну операцію із затримання стрілка. Порушено кримінальну справу за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Поліція розглядає кілька версій, включаючи громадсько-політичну діяльність та особисту неприязнь, а також можливий російський слід.
Є щонайменше один підозрюваний, оголошений у розшук. Камери відеоспостереження зафіксували його напередодні вбивства. Хлопець мав нетипову ходу та яскравий одяг.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримання нападника контролюють особисто міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова СБУ Василь Малюк.
Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі у Львові. Тисячі львів’ян прийшли попрощатися з мовознавицею.
Детальніше про вбивство Ірини Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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