Вбивця Фаріон міг бути лише виконавцем, - Клименко

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон . Слідство вважає, що стрілець міг бути лише виконавцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець", - написав міністр.

Затримання підозрюваного

Як розповів Клименко, підозрюваного затримали у Дніпрі. Є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме він стріляв у мовознавицю.

Під час пошуку правоохоронці перевіряли кожен куточок в маршруті відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Після того, як підозрюваного вистежили й встановили його особистість - затримання було справою часу.

"Ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки", - пояснив Клименко.

Підозрюваним виявився 18-річний мешканець Дніпра, який під час підготовки злочину орендував три квартири у Львові.

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у Ірину Фаріон. Мовознавицю госпіталізували в критичному стані, але врятувати її не вдалось.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального Кодексу України (ККУ) - умисне вбивство. Розглядались кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що операцію із затриманням стрілка контролюють особисто Клименко та голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк.

Детальніше про вбивство Ірини Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна.