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Версії, експертизи, пошук стрілка. Що відомо про вбивство Фаріон на ранок

Україна, Субота 20 липня 2024 09:53
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Версії, експертизи, пошук стрілка. Що відомо про вбивство Фаріон на ранок Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

19 липня невідомий стріляв у колишню нардепку Ірину Фаріон, яка пізніше померла в лікарні. Пошуки стрілка тривають, у поліції вже є кілька версій.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про вбивство Фаріон на ранок 20 липня.

Замах на Фаріон та смерть у лікарні

19 липня невідомий здійснив замах на екс-нардепа Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. З пораненням голови її одразу госпіталізували та проперували, але врятувати діячку не вдалось, Фаріон померла. Як розповів мер Львова "медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям".

Після того, як стало відомо про смерть Фаріон, справу перекваліфікували на "умисне вбивство". Ця стаття передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Розслідування: перші подробиці

Вже вночі, 20 липня, голова МВС Ігор Клименко провів брифінг, під час якого розповів про те, що вдалось дізнатись правоохоронцям за кілька годин розслідування злочину.

За його словами, до розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. Також на місці працюють групи з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції та заступником керівника СБУ.

Вбивство готувалося

Як розповів Клименко під час брифінгу, стрілець готувався заздалегідь.

"Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався - два тижні чи тиждень, час покаже", - сказав він.

Версії

Основними версіями злочину є громадська та політична діяльність, особиста неприязнь. Слідчі перевіряють й інші версії та мотиви злочину, зокрема замовне вбивство.

"Російський слід"

Крім того, за словами міністра не відкидаєтьться і "російський слід".

"Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі ту інформацію, що проходила через проросійські Telegram-канали", - зазначив він.

Що відомо про стрілка та зброю, з якої стріляли у Фаріон

За словами Клименка, слідство дізналось і про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон.

"Про цього чоловіка наразі нічого не відомо. Ми намагаємось встановити, що це за люди були, чи людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина знаходилась в цьому одязі, який ви бачили у ЗМІ. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон у визначений час", - сказав Клименко.

Щодо зброї, з якої стріляли у Фаріон, Клименко сказав наступне: "Відомо калібр. Гільза знайдена. Після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати додаткову інформацію, але на все потрібен час".

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Міністерство внутрішніх справ України Ірина Фаріон
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