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Связи убийцы Фарион изучаются. Одна из версий - причастность России, - СБУ

Пятница 26 июля 2024 11:50
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Связи убийцы Фарион изучаются. Одна из версий - причастность России, - СБУ Иллюстративное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Расследование изучает связи убийцы языковеда Ирины Фарион в Украине и за рубежом. Рассматривается версия о причастности спецслужб Российской Федерации.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Андрущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно причастности указанного лица осуществляется комплекс мероприятий. Изучаем его связи как на территории Украины, так и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб страны агрессора к организации преступления", - рассказал Андрущенко.

В частности рассматриваются и другие преступления на территории Украины к которым мог быть причастен задержанный.

Убийство Фарион

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда Фарион. Женщину госпитализировали, впрочем врачам не удалось ее спасти. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 - умышленное убийство. Также рассматривались несколько версий, среди которых была личная неприязнь.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, операцию по задержанию стрелка контролировали глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк.

Убийца Фарион был задержан вчера, 25 июля. Следствие считает, что задержанный мог быть только исполнителем.

Детальнее об убийстве Ирины Фарион - читайте в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины Ирина Фарион
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