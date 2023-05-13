Зустрінеться з президентом Італії й не тільки. Зеленський прибув з візитом до Риму

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму. Планує зустрітись з італійським колегою Серджо Маттареллою й не тільки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість українському народові на захист свободи та демократії", - написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як відзначив президент, сьогодні він зустрінеться з:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що іноземні видання раніше повідомляли про те, що Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму.

Водночас як відзначало Tagesspiegel, сьогодні, 13 травня президент України також з офіційним візитом прибуде до Німеччини, де проведе низку зустрічей та буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Тим часом як стверджує Spiegel, під час вручення премії, Берлін може оголосити про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 2,7 млрд євро.

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