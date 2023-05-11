Зеленський може відвідати Рим найближчими днями, - ANSA

Президент України Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму. Зокрема, для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Можливо, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу", - повідомили джерела видання у Ватикані.

Наразі немає офіційного підтвердження часу і місця цієї можливої зустрічі.

Папа Римський кілька тижнів тому прийняв прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля, а зустріч із Зеленським відбулася в лютому 2020 року.

Нагадаємо, 3 травня у німецьких ЗМІ писали, що Зеленський відвідає Берлін 13 травня.

Після цього неназвані українські чиновники заявили, що вважають розкриття даних про візит безвідповідальним, і тепер подорож Зеленського залишається під питанням.

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