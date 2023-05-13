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Встретится с президентом Италии и не только. Зеленский прибыл с визитом в Рим

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и не только.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент, сегодня он встретится с:

  • президентом Италии Серджо Маттареллой;
  • премьер-министром Джорджей Мэлони;
  • Папой Римским Франциском.

"Важный визит для победы Украины", - написал Владимир Зеленский.

Обновлено в 11:52

"Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу преданность украинскому народу в защиту свободы и демократии", - написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что иностранные издания ранее сообщали о том, что Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим.

В то же время, как отмечало Tagesspiegel, сегодня, 13 мая, президент Украины также с официальным визитом прибудет в Германию, где проведет ряд встреч и будет присутствовать на вручении премии Карла Великого.

Между тем, как утверждает Spiegel, во время вручения премии, Берлин может объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд евро.

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Владимир ЗеленскийИталияРимВойна в Украине