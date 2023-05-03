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Зеленський прибуде до Німеччини 13 травня, - Tagesspiegel

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Берлін, Середа 03 травня 2023 13:34
Зеленський прибуде до Німеччини 13 травня, - Tagesspiegel Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибуде до Німеччини з офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей та буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Поліція Берліна підтвердила виданню інформацію щодо візиту президента України. Проте правоохоронці не розкрили деталі.

Очікується, що Зеленський приземлиться у військовій частині аеропорту у Берліні. Наступного дня український президент повинен зустрітися з канцером Німеччини Олафом Шольцем.

Після офіційних зустрічей Зеленський полетить до Аахена, де відбудеться вручення премії Карла Великого.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину у середині травня, щоб відвідати вручення премії Карла Великого. Цього року її присвоїли українському народові та Володимиру Зеленському.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц
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