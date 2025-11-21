ua en ru
Встречи и звонки каждый час. Работаем с пунктами, они могут изменить многое, - Зеленский

Киев, Пятница 21 ноября 2025 15:45
Встречи и звонки каждый час. Работаем с пунктами, они могут изменить многое, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украинская сторона активизировала работу над пунктами нового мирного плана. Звонки и встречи с партнерами проводятся постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня прошли совещания с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут многое изменить", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что самое важное - чтобы результатом всей этой работы стал достойный мир для Украины.

Новый мирный план для Украины

Отметим, после того как накануне Зеленский встретился с американской делегацией, украинская сторона начала активные консультации по пунктам мирного плана, который продвигает администрация президента Дональда Трампа.

Сегодня уже состоялись телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

По данным источников РБК-Украина, лидеры обсудили драфт плана по прекращению войны в Украине.

По итогам экстренных консультаций Макрон, Мерц и Стармер выразили поддержку Украине. Европейские лидеры отметили готовность предоставить гарантии безопасности, но подчеркнули, что "отправной точкой" для будущих переговоров с Россией должна стать текущая линия соприкосновения.

Напомним, ранее издание Axios опубликовало полный текст американского мирного плана для Украины и России из 28 пунктов. Он затрагивает территориальные вопросы, численность украинской армии и ряд других ключевых спорных моментов, которые, как пишут западные медиа, категорически не устраивает официальный Киев.

Кроме того, стало известно, что европейские лидеры экстренно готовят альтернативный план завершения войны.

Как пишет Reuters, Вашингтон выдвинул жесткий дедлайн и угрожает остановкой поставок оружия и обмена разведданными, если Украина не одобрит драфт до 27 ноября.

