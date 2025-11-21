Встречи и звонки каждый час. Работаем с пунктами, они могут изменить многое, - Зеленский

Украинская сторона активизировала работу над пунктами нового мирного плана. Звонки и встречи с партнерами проводятся постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня прошли совещания с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут многое изменить", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что самое важное - чтобы результатом всей этой работы стал достойный мир для Украины.

Новый мирный план для Украины

Отметим, после того как накануне Зеленский встретился с американской делегацией, украинская сторона начала активные консультации по пунктам мирного плана, который продвигает администрация президента Дональда Трампа.

Сегодня уже состоялись телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

По данным источников РБК-Украина, лидеры обсудили драфт плана по прекращению войны в Украине.

По итогам экстренных консультаций Макрон, Мерц и Стармер выразили поддержку Украине. Европейские лидеры отметили готовность предоставить гарантии безопасности, но подчеркнули, что "отправной точкой" для будущих переговоров с Россией должна стать текущая линия соприкосновения.