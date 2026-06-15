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Зустріч Зеленського з Путіним на G7: РБК-Україна дізналось деталі пропозиції

15:55 15.06.2026 Пн
2 хв
Зустріч мала відбутися віч-на-віч чи у колі союзників?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна певний час тому передала Росії пропозицію зустрічі очільників держав на саміті G7, щоб обговорили шлях до миру.

Про це РБК-Україна стало відомо від інформованого джерела у владі.

Як розповів співрозмовник, пропозицію надіслали до Кремля різними каналами: через посередників, дипломатів, розвідки.

Пропозиція передбачала переговори між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у присутності лідерів G7, зокрема президента США Дональда Трампа.

Але чіткої відповіді від РФ не прозвучало, зауважило джерело. Натомість помічник російського диктатора Федір Ушаков запропонував "приїхати до Москви".

Потім, був обстріл, що на Банковій також вважають певною мірою "відповіддю" на пропозицію зустрітися, додав співрозмовник РБК-Україна.

Читайте також: Трамп поговорив з Путіним, відправить посланців у Москву: що каже Кремль про дзвінок

Зеленський пропонує Путіну зустріч

Нагадаємо, нещодавно Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися віч-на-віч, щоб дати старт завершенню війни. Зокрема, припустив, що переговори могли б відбутися у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.

А сьогодні президент розповів, що пропонував Путіну зустрітися на полях саміту G7 у Франції, який пройде вже цього тижня.

Крім того, вчора Зеленський зателефонував Трампу. Лідери держав домовилися зустрітися на саміті G7.

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Володимир ЗеленськийG7Мирні переговори