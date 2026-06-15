Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения

Некоторое время назад Украина направила России предложение о встрече глав государств на саммите G7 с целью обсудить пути к миру.
Об этом РБК-Украина стало известно от информированного источника во власти.
Как рассказал собеседник, предложение было направлено в Кремль по разным каналам: через посредников, дипломатов, разведки.
Предложение предусматривало переговоры между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в присутствии лидеров G7, в частности президента США Дональда Трампа.
Но четкого ответа от РФ не прозвучало, отметил источник. Вместо этого помощник российского диктатора Федор Ушаков предложил "приехать в Москву".
Затем последовал обстрел, который на Банковой также считают в определенной степени "ответом" на предложение встретиться, добавил собеседник РБК-Украина.
Напомним, недавно Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться один на один, чтобы дать старт завершению войны. В частности, он предположил, что переговоры могли бы состояться в Швейцарии, Турции или странах Арабского мира.
А сегодня президент рассказал, что предлагал Путину встретиться на полях саммита G7 во Франции, который пройдет уже на этой неделе.
Кроме того, вчера Зеленский позвонил Трампу. Лидеры стран договорились встретиться на саммите G7.