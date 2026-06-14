Трамп поговорив з Путіним, відправить посланців у Москву: що каже Кремль про дзвінок

У Москві наголосили, що Путін був першим серед зарубіжних лідерів, хто зателефонував американському президенту, за майже годину вони встигли обговорити як особисті якості так і політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова .

За словами Ушакова, бесіда двох лідерів мала "дружній і відвертий характер" і тривала близько години. Помічник Путіна окремо уточнив точний хронометраж - рівно 55 хвилин.

"Дональд Трамп був зворушений сказаним Путіним, подякував, зазначивши, що Володимир Путін першим з усіх іноземних лідерів зателефонував йому в Білий дім", - розповів Ушаков.

За його словами, спілкування проходило "неформально і не без частки гумору".

Україна: що, за версією Москви, сказав Трамп

За словами Ушакова, Трамп під час розмови знову висловився за припинення бойових дій в Україні і висловив готовність "впливати на Київ і європейських партнерів США".

Окремо помічник Путіна повідомив, що президенти домовились про новий візит спецпредставників Трампа - Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера - до Росії найближчим часом.

Ультиматум Зеленському і "нагадування про Холокост"

Сам Путін, як стверджує Ушаков, заявив Трампу, що "ніякі спроби Києва завдавати ударів по мирній інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою". Російський лідер також підтвердив свою стару тезу: якщо Володимир Зеленський хоче зустрічі - "нехай приїздить у Москву".

Ушаков також повідомив, що Путін під час розмови нагадав Трампу, що "Зеленському не варто забувати трагедію Холокосту".

Окремо російський президент висловив Трампу подяку особисто Меланії Трамп - за її, як висловився Ушаков, "роль у возз'єднанні російських і українських дітей зі своїми родинами".

Що Путін сказав про якості Трампа

Помічник російського президента переказав, що Путін під час розмови висловив повагу до "бійцівських якостей" Трампа, його здатності "тримати удар, успішно долати перешкоди і наполегливо досягати своїх цілей".

Окрім телефонної розмови, Путін надіслав і письмове привітання, у якому, за словами Ушакова, відзначив "непересічні риси характеру ювіляра, що сприяють його успіху як людини і як політика". Подарунки російський лідер не надсилав.

Ушаков також поділився однією деталлю розмови, яка стосується самого Трампа.

"Можу навіть привідкрити секрет, що цифра 80 не зовсім симпатична Дональду Трампу, тому що він повний енергії і сил", - сказав помічник Путіна.

Не лише привітання: про що ще говорили

Окрім вітань, президенти обговорили "ключові теми поточної міжнародної ситуації", питання розвитку двосторонніх російсько-американських відносин і "можливі контакти представників з обох сторін".

Окремо лідери поговорили про ситуацію навколо Ірану і меморандум про взаєморозуміння, що готується між США та Ісламською Республікою.

"Дональд Трамп сказав, що домовленість близька і він розраховує, що підсумки складних, але зрештою успішних переговорів можуть бути оприлюднені", - переказав Ушаков слова американського президента.