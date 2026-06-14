Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом, зустрінуться на G7

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили кілька тем, включаючи досягнення миру в Україні та зустріч на G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.

"Щойно провів чудову розмову з... Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир", - написав український лідер.

Зеленський зазначив, що під час розмови побажав Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України.

Окрім того, президент висловив подяку за підтримку, яку США надають Україні, і наголосив, що Київ з вдячністю пам'ятає кожен крок цієї підтримки - від протиракетних комплексів Javelin до систем ППО Patriot.

Також Зеленський повідомив, що він говорив з Трампом про те, як наблизити мир вже зараз. За його словами, є певні ідеї.



"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - резюмував глава держави.