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Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом, зустрінуться на G7

18:48 14.06.2026 Нд
2 хв
Про що говорили Зеленський і Трамп?
aimg Едуард Ткач
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом, зустрінуться на G7 Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили кілька тем, включаючи досягнення миру в Україні та зустріч на G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.

"Щойно провів чудову розмову з... Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир", - написав український лідер.

Зеленський зазначив, що під час розмови побажав Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України.

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Окрім того, президент висловив подяку за підтримку, яку США надають Україні, і наголосив, що Київ з вдячністю пам'ятає кожен крок цієї підтримки - від протиракетних комплексів Javelin до систем ППО Patriot.

Також Зеленський повідомив, що він говорив з Трампом про те, як наблизити мир вже зараз. За його словами, є певні ідеї.

"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - резюмував глава держави.

Зустріч Зеленського і Трампа на G7

Нагадаємо, завтра у Франції розпочнеться саміт G7, у робочій сесії якого візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

До цього ЗМІ писали, що у Трампа не було в планах окремої зустрічі із Зеленським, але виходячи з публікації президента, така зустріч таки відбудеться.

До речі, сьогодні Politico писало, що Україна та Європа на тлі успіхів Києва на полі бою та у війні безпілотників планують переконати Трампа в кількох речах.

Зокрема, вони хочуть переконати Трампа прискорити поставки ракет і систем Patriot, відновити підтримку України та посилити економічний тиск на РФ, щоб Москва сумлінно почала вести переговори.

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