Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом. Таку зустріч вчора неочікувано анонсував сам Трамп, Зеленський терміново прибув на форум.

Все що відомо про ймовірну зустріч Зеленського та Трампа сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне

Зустріч Зеленського та Трампа запланована на 14:00 .

. Зеленський у вівторок скасував поїздку в Давос через наслідки обстрілів та критичну ситуацію зі світлом в країні,

В Давосі є українська делегація, зокрема глава ОП Кирило Буданов та секретар РНБО Рустем Умєров,

Трамп прибув у Давос вчора і заявив, що планує зустрітися з Зеленським,

На форумі був Віткофф, він зустрічався з українською делегацією,

Віткофф та Кушнер сьогодні в Москві зустрінуться з Путіним. Зустріч відбудеться після 20:00.

Зеленський летить в Давос

Відповідаючи на запитання ЗМІ у вівторок, 20 січня, Зеленський заявив, що обирає Київ, а не економічний форум у Давосі. Така заява прозвучала на фоні складної ситуації зі світлом у столиці після чергового обстрілу РФ.

Втім, він не виключив, що все ще може змінитися, якщо на форумі будуть підписані певні документи з США. Зокрема, план процвітання, й гарантії безпеки.

Втім, сьогодні вранці стало відомо, що Зеленський вже прибув у Давос. Зустріч з Трампом запланована попередньо на 14:00.

Що сказав Трамп

Трамп прибув в Давос вчора і у ході виступу заявив, що планує зустрітися з Зеленським "сьогодні". Американський лідер вкотре заявив також, що диктатор РФ Володимир Путін хоче зупинити війну, цього ж хоче і Зеленський.

"Я працюю із президентом Зеленським. Сьогодні ми зустрінемося з ним. Він теж хоче припинити цю війну", - заявив Трамп.

Головні заяви Трампа - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Трамп також заявив, що "ми помірно близькі до підписання угоди" і якщо Зеленський та Путін не підпишуть її, то "вони просто дурні".

Віткофф летить до Путіна

Вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який також знаходиться в Давосі, анонсував візит у Москву. Як пізніше підтвердив і Путін, 22 січня він зустрінеться з командою Трампа.

Говорячи про майбутню зустріч з Путіним, Віткофф зазначив, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною. При цьому західні ЗМІ повідомляли, що американці везуть диктатору оновлений мирний план.

Зазначимо, до цього на полях форуму в Давосі представники Трампа зустрічалися з українською переговорною командою. Зокрема, з головою ОП Кирилом Будановим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

У Кремлі заявили, що зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним відбудеться після 20:00.

Це може бути цікаво

- Що відомо про мирний план?

- Мирний план - документ, над розробною якого США працюють з Україною та РФ. В мирному плані наразі 20 пунктів, більшість з них погоджені. Однак, не вирішеними залишаються ключові - питання територій на ЗАЕС.

- Які пункти мирного плану досі не погоджені?

- Не погодженими залишається питання територій. РФ хоче, щоб України повністю вийшла з Донбасу, для України це неприйнятно. США пропонують компроміс - вільну економічну зону на Донбасі. Однак, Зеленський вважає, що відповідне рішення має ухвалювати народ України. Тож, якщо ВЕЗ буде в мирному плані - його виноситимуть на референдум.

Другим питанням, щодо якого немає згоди є контроль над ЗАЕС. України пропонує спільний контроль вдвох з США. Росіяни ж хочуть контролювати ЗАЕС разом з США і без України.

- Що відомо про гарантії безпеки від США?

- Гарантії безпеки від США для України наразі не підписані. За даними ЗМІ, вони ймовірно надаватимуться Україні на 15 років. Однак, Зеленський заявляв, що обговорював терміни з Трампом і чекає від нього кінцевого рішення.