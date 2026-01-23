Зустріч Зеленського і Трампа та корупційний скандал із Дейнеко: новини за 22 січня

Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що зустріч була гарною.

НАБУ викрило топ-посадовців ДПСУ на хабарах: деталі справи

НАБУ і САП викрили колишнього топ-посадовця і чинного чиновника Державної прикордонної служби України на систематичному отриманні хабарів за сприяння в перетині кордону.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про підозру колишньому голові ДПСУ Сергія Дейнеко.

Завершиться до осені: Келлог зробив прогноз про війну в Україні

Війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму і почнеться весна, перевага буде на її боці, сказав Кіт Келлог.

"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав він.

Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць

Президент США Дональд Трамп у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.

Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та РФ

Україна, США та Росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Еміратах, розповів президент Володимир Зеленський.

"Моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра", - зазначив він.