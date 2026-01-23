Встреча Зеленского и Трампа и коррупционный скандал с Дейнеко: новости за 22 января

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тем временем с бывшим главой ГПСУ Сергеем Дейнеко разгорелся коррупционный скандал.
Более детально о том, что произошло в четверг, 22 января, - в материале РБК-Украина.
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе, на полях Всемирного экономического форума.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал, что встреча была хорошей.
НАБУ разоблачило топ-чиновников ГПСУ на взятках: детали дела
НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеко.
Завершится к осени: Келлог сделал прогноз о войне в Украине
Война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне, сказал Кит Келлог.
"Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал он.
Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц
Президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - Совет мира.
"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", - отметил он.
Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ
Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах, рассказал президент Владимир Зеленский.
"Моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра", - отметил он.