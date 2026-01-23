ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зустріч Зеленського і Трампа та корупційний скандал із Дейнеко: новини за 22 січня

Київ, П'ятниця 23 січня 2026 06:30
UA EN RU
Зустріч Зеленського і Трампа та корупційний скандал із Дейнеко: новини за 22 січня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом із колишнім головою ДПСУ Сергієм Дейнеком розгорівся корупційний скандал.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 22 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що зустріч була гарною.

НАБУ викрило топ-посадовців ДПСУ на хабарах: деталі справи

НАБУ і САП викрили колишнього топ-посадовця і чинного чиновника Державної прикордонної служби України на систематичному отриманні хабарів за сприяння в перетині кордону.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про підозру колишньому голові ДПСУ Сергія Дейнеко.

Завершиться до осені: Келлог зробив прогноз про війну в Україні

Війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму і почнеться весна, перевага буде на її боці, сказав Кіт Келлог.

"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав він.

Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць

Президент США Дональд Трамп у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.

"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.

Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та РФ

Україна, США та Росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Еміратах, розповів президент Володимир Зеленський.

"Моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Форум в Давосі
Новини
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів