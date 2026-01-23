Зустріч Зеленського і Трампа та корупційний скандал із Дейнеко: новини за 22 січня
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом із колишнім головою ДПСУ Сергієм Дейнеком розгорівся корупційний скандал.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 22 січня, - в матеріалі РБК-Україна.
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів, що зустріч була гарною.
НАБУ викрило топ-посадовців ДПСУ на хабарах: деталі справи
НАБУ і САП викрили колишнього топ-посадовця і чинного чиновника Державної прикордонної служби України на систематичному отриманні хабарів за сприяння в перетині кордону.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про підозру колишньому голові ДПСУ Сергія Дейнеко.
Завершиться до осені: Келлог зробив прогноз про війну в Україні
Війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму і почнеться весна, перевага буде на її боці, сказав Кіт Келлог.
"Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав він.
Трамп представив Раду миру: список перших країн-учасниць
Президент США Дональд Трамп у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - Раду миру.
"Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН", - зазначив він.
Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Україна, США та Росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Еміратах, розповів президент Володимир Зеленський.
"Моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра", - зазначив він.