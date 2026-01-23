ua en ru
Встреча Зеленского и Трампа и коррупционный скандал с Дейнеко: новости за 22 января

Киев, Пятница 23 января 2026 06:30
Встреча Зеленского и Трампа и коррупционный скандал с Дейнеко: новости за 22 января
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Тем временем с бывшим главой ГПСУ Сергеем Дейнеко разгорелся коррупционный скандал.

Более детально о том, что произошло в четверг, 22 января, - в материале РБК-Украина.

Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе, на полях Всемирного экономического форума.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал, что встреча была хорошей.

НАБУ разоблачило топ-чиновников ГПСУ на взятках: детали дела

НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток за содействие в пересечении границы.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о подозрении бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеко.

Завершится к осени: Келлог сделал прогноз о войне в Украине

Война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне, сказал Кит Келлог.

"Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал он.

Трамп представил Совет мира: список первых стран-участниц

Президент США Дональд Трамп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе представил свою инициативу - Совет мира.

"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", - отметил он.

Зеленский анонсировал первую трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах, рассказал президент Владимир Зеленский.

"Моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, и я думаю, что это будет завтра и послезавтра", - отметил он.

