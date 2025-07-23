Зустріч Зеленського і Путіна - пріоритет, але є ще два питання: джерело про переговори в Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі між Україною та Росією буде обговорюватись питання зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За словами джерела РБК-Україна, українська делегація налаштована на те, щоб відбулася зустріч з лідерами.
"Це Росія затягує питання. Ми вже, по суті, втретє приїжджаємо, щоб затвердити цей пункт. У пріоритеті це питання. Плюс на порядку денному: припинення ударів по цивільній інфраструктурі, а також гуманітарний трек - обміни, діти та цивільні", - додав співрозмовник.
Варто нагадати, що ще перед першим раундом перемовин Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітись. Тоді президент України навіть вирушив до Стамбулу. Однак диктатор проігнорував пропозицію, ба більше - він відправив делегацію значно нижчу за рангом від української.
З того часу у Кремлі вигадують низку відмовок щодо того, чому Путін не може зустрітись із Зеленським. Зокрема вчора прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання щодо того, чи готовий Путін зустрітись Зеленським.
Україна вже провела два раунди перемовин з Росією - у травні та червні цього року. Сьогодні має відбутись третя зустріч, напередодні Зеленський затвердив склад делегації від України, яку очолює секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.
За даними РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним. У Москві ж заявили, що така зустріч може відбутися лише після того, як сторони погодять проєкти спільних меморандумів.
Також джерело повідомляло, що частина української делегації прибула до Анкари для окремої зустрічі з турецькою стороною.
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