У Кремлі вигадали чергову відмазку, чому Путін не зустрінеться із Зеленським

Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання щодо того, чи готовий російський диктатор Володимир Путін зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив російськім ЗМІ.

Зокрема, у Пєскова запитали, чи готова Росія обговорювати можливість зустрічі Путіна із Зеленським, якщо той скасує заборону на переговори із диктатором.

"Заради справедливості, ця заборона ще діє. Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна", - сказав Пєсков.

На його думку, крім цих питань необхідно обговорити проекти меморандумів, які Україна та Росія представили під час перемовин у Стамбулі.

"Тому спочатку треба буде багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому і вищому рівні", - заявив речник Путіна.

Заборона на переговори з Путіним

Варто пояснити, що у жовтні 2022-го Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є "неможливими".

Ще в січні 2025 року голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга наголошував, що Україна не відмовлялася від свого рішення заборонити прямі переговори з диктатором.