Встреча Зеленского и Путина - приоритет, но есть еще два вопроса: источник о переговорах в Стамбуле

По словам источника РБК-Украина, украинская делегация настроена на то, чтобы состоялась встреча с лидерами.

"Это Россия затягивает вопрос. Мы уже, по сути, третий раз приезжаем, чтобы утвердить этот пункт. В приоритете этот вопрос. Плюс на повестке дня: прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, а также гуманитарный трек - обмены, дети и гражданские", - добавил собеседник.

Встреча Зеленского и Путина

Стоит напомнить, что еще перед первым раундом переговоров Зеленский предложил Путину лично встретиться. Тогда президент Украины даже отправился в Стамбул. Однако диктатор проигнорировал предложение, более того - он отправил делегацию значительно ниже по рангу от украинской.

С тех пор в Кремле придумывают ряд отговорок относительно того, почему Путин не может встретиться с Зеленским. В частности вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, готов ли Путин встретиться с Зеленским.