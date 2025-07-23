Зустріч Зеленського і Путіна - пріоритет, але є ще два питання: джерело про переговори в Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі між Україною та Росією буде обговорюватись питання зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами джерела РБК-Україна, українська делегація налаштована на те, щоб відбулася зустріч з лідерами.

"Це Росія затягує питання. Ми вже, по суті, втретє приїжджаємо, щоб затвердити цей пункт. У пріоритеті це питання. Плюс на порядку денному: припинення ударів по цивільній інфраструктурі, а також гуманітарний трек - обміни, діти та цивільні", - додав співрозмовник.

Зустріч Зеленського та Путіна

Варто нагадати, що ще перед першим раундом перемовин Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітись. Тоді президент України навіть вирушив до Стамбулу. Однак диктатор проігнорував пропозицію, ба більше - він відправив делегацію значно нижчу за рангом від української.

З того часу у Кремлі вигадують низку відмовок щодо того, чому Путін не може зустрітись із Зеленським. Зокрема вчора прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання щодо того, чи готовий Путін зустрітись Зеленським.