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Встреча Зеленского и Путина - приоритет, но есть еще два вопроса: источник о переговорах в Стамбуле

Среда 23 июля 2025 17:26
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Встреча Зеленского и Путина - приоритет, но есть еще два вопроса: источник о переговорах в Стамбуле Иллюстративное фото: президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Во время переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией будет обсуждаться вопрос встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам источника РБК-Украина, украинская делегация настроена на то, чтобы состоялась встреча с лидерами.

"Это Россия затягивает вопрос. Мы уже, по сути, третий раз приезжаем, чтобы утвердить этот пункт. В приоритете этот вопрос. Плюс на повестке дня: прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, а также гуманитарный трек - обмены, дети и гражданские", - добавил собеседник.

Встреча Зеленского и Путина

Стоит напомнить, что еще перед первым раундом переговоров Зеленский предложил Путину лично встретиться. Тогда президент Украины даже отправился в Стамбул. Однако диктатор проигнорировал предложение, более того - он отправил делегацию значительно ниже по рангу от украинской.

С тех пор в Кремле придумывают ряд отговорок относительно того, почему Путин не может встретиться с Зеленским. В частности вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, готов ли Путин встретиться с Зеленским.

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

Украина уже провела два раунда переговоров с Россией - в мае и июне этого года. Сегодня должна состояться третья встреча, накануне Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным. В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.

Также источник сообщал, что часть украинской делегации прибыла в Анкару для отдельной встречи с турецкой стороной.

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