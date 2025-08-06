СБУ готує нові операції проти Росії: Зеленський вже їх погодив

Під час першого півріччя Служба безпеки України досягла значних успіхів у знищенні російських систем протиповітряної оборони. Деталі спецоперацій залишаються конфіденційними, однак їхній ефект уже відчутний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!", - додав він.

Президент відзначив, що на окрему увагу заслуговують результати СБУ в знищенні російських систем ППО за перше півріччя.

"Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - додав він.

За його словами, передусім говорили про:

Операції СБУ

Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". І, як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Як згодом стало відомо мова йшла про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Зауважимо, що в СБУ підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один такий день української спецоперації.

Водночас цього місяця стало відомо, що Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі".

Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.