Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті відмінили після жорстких вимог Москви, - FT

Сполучені Штати скасували зустріч президента Дональда Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним після надходження з Росії "жорстких вимог" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Також повідомляється, що рішення про відміну раніше запланованого двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні.

Джерела видання стверджують, що позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон.

Що передувало

16 жовтня Трамп та Путін після телефонної розмови заявили про готовність зустрітися протягом найближчих двох тижнів. Місцем проведення двостороннього саміту обрали столицю Угорщини.

Його підготовкою мали займатися держсекретар США Марко Рубіо і глава МЗС Росії Сергій Лавров, проте незабаром Трамп скасував саміт.

Згідно з інформацією ЗМІ, РФ не змінила свої максималістські вимоги щодо питання завершення війни в Україні. При цьому сам Трамп публічно сказав що "не хоче витрачати свій час даремно".

Крім того, в ніч на 23 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній країни-агресорки "Роснефть" і "Лукойл". Мінфін США також закликав Росію негайно погодитися на припинення вогню.

Зазначимо, президент США повідомив, що готовий знову зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але тільки за умови, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні.

При цьому у Кремлі заявили, що Путін нібито готовий до зустрічі з американським президентом. Водночас чіткого розуміння дати її проведення наразі немає.