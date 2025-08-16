Зустріч Трампа і Путіна надала нового імпульсу завершенню війни в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і Росії надала нового імпульсу завершенню війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Ми вітаємо саміт на Алясці і сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру. Туреччина готова зробити свій внесок у встановлення миру", - резюмував турецький лідер.

Він додав, що Стамбул вітає саміт на Алясці, який відбувся, підкресливши, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення.

"Переговори, що відбулися на Алясці між президентом Сполучених Штатів паном Трампом і президентом Російської Федерації паном Путіним, надали нового імпульсу зусиллям із припинення російсько-української війни", - пише Ердоган.

Саміт на Алясці та подальші кроки

Нагадаємо, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці розпочалася вчора ввечері та тривала до самої ночі сьогоднішньої доби. Ключовою темою була війна в Україні, точніше варіанти її завершення.

Після переговорів, які тривали кілька годин, Трамп і Путін вийшли до преси. Вони зробили низку заяв, але жодної конкретики не було. Ясно було одне - перемир'я не досягнуто.

Незабаром, уже після саміту, Трамп дав інтерв'ю Fox News, провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, президент США порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначимо, що результатом цього може стати тристороння зустріч лідерів України, США та Росії. Він також зазначив, що подальший розвиток подій залежить від Зеленського.

За даними Bloomberg, Трамп сказав українському та європейським лідерам, що Путін, як і раніше, вимагає виходу ЗСУ з Донбасу.

Водночас, як зараз з'являється інформація у ЗМІ, Путін в обмін на Донбас готовий зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях, а також американська сторона вважає, що глава Кремля готовий говорити про виведення військ РФ із Сумської та Харківської областей.

Також Трамп писав, що всі дійшли згоди, що найкращий спосіб закінчити війну в Україні - це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не до угоди про перемир'я.

Крім цього, у ЗМІ була інформація, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки за принципами НАТО. Однак не в рамках самого альянсу. Деталі такої пропозиції поки невідомі.

Але точно відомо, що в понеділок президент Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб говорити про завершення війни.