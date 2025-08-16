Встреча Трампа и Путина придала новый импульс завершению войны в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и России придала новый импульс завершению войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором примет участие президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира. Турция готова внести свой вклад в установление мира", - резюмировал турецкий лидер.

Он добавил, что Стамбул приветствует состоявшийся саммит на Аляске, подчеркнув, что Турция рассчитывает на мир и готова внести свой вклад в его достижение.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом Соединенных Штатов господином Трампом и президентом Российской Федерации господином Путиным, придали новый импульс усилиям по прекращению российско-украинской войны", - пишет Эрдоган.

Саммит на Аляске и дальнейшие шаги

Напомним, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске началась вчера вечером и продолжалась до самой ночи сегодняшних суток. Ключевой темой была война в Украине, точнее варианты ее завершения.

После переговоров, которые длились несколько часов, Трамп и Путин вышли к прессе. Они сделали ряд заявлений, но никакой конкретики не было. Ясно было одно - перемирие не достигнуто.

Вскоре, уже после саммита, Трамп дал интервью Fox News, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в своей соцсети Truth Social.

В частности, президент США посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметим, что результатом этого может стать трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России. Он также отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от Зеленского.

По данным Bloomberg, Трамп сказал украинскому и европейским лидерам, что Путин по прежнему требует выхода ВСУ из Донбасса.

При этом, как сейчас появляется информация в СМИ, Путин в обмен на Донбасс готов остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, а также американская сторона считает, что глава Кремля готов говорить о выводе войск РФ из Сумской и Харьковской областей.

Также Трамп писал, что все пришли к согласию, что лучший способ закончить войну в Украине - это перейти непосредственно к мирной сделке, а не к соглашению о перемирии.

Помимо этого, в СМИ была информация, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности по принципам НАТО. Однако не в рамках самого альянса. Детали такого предложения пока неизвестны.

Но точно известно, что в понедельник президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, чтобы говорить о завершении войны.