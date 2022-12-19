Зустріч диктаторів. Чому Путін приїхав до Лукашенка: деталі візиту

Про що говорили диктатори

Лукашенко

Лідер білоруського режиму розпочав вітальну промову зі слів про те, що рішення про тіснішу інтеграцію Росії та Білорусі "демонструють усьому світу, що тільки спільно можна подолати будь-які пандемії, кризи чи санкції".

За його словами, основним пріоритетом зустрічі є вирішення економічних питань, а також обговорення питань оборони та безпеки. Крім того, Лукашенко висловив сподівання, що Європа "прислухається до голосу розуму".

"Росія та Білорусь, як ми з Володимиром Володимировичем часто говоримо, відкриті для діалогу з іншими державами, у тому числі й європейськими. Сподіваюся, що незабаром там прислухаються до голосу розуму, і ми перейдемо до конструктивного обговорення як питань спільної безпеки, так і та майбутнього світоустрою", - додав він.

Путін

Російський президент заявив про те, що чекає на новий рекорд у товарообігу, який має досягти 40 млрд доларів. Також він наголосив, що Білорусь є союзником у всіх сенсах цього слова.

Крім того, Путін підкреслив, що:

задоволений тим, як вибудовуються відносини з Білоруссю

готовий далі розвивати атомні проекти у Білорусі

є плани щодо співпраці у космосі

Зустріч міністрів оборони

Наразі відомо, що вже зустрілися міністри оборони Росії та Білорусі - Сергій Шойгу. За повідомленням білоруського відомства, обговорювалися питання військово-технічного співробітництва та зміцнення обороноздатності двох держав.

Навіщо Путін приїхав до Лукашенка? Версії сторін

Білорусь

Білоруська сторона анонсувала візит Путіна та переговори на найвищому рівні "з усього спектра найбільш актуальних питань двосторонньої інтеграції". Окрім лідерів у зустрічах беруть участь члени урядів Росії та Білорусі, керівники міністерств та відомств.

Планувалося, Путін та Лукашенко докладно обговорять хід реалізації прийнятих раніше союзних програм. У тому числі питання торговельно-економічної взаємодії - спільні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Крім того, Мінськ розраховував домогтися поступок в енергетичній сфері.

Росія

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, говорячи про візит до Білорусі, заявив, що її ніхто не примушує до інтеграції. За його словами, обидві сторони "роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам".

Він також зазначив, що президенти говоритимуть про газові та військові питання, і прокоментував російським ЗМІ, як ставитися до інформації про те, що Путін умовлятиме Лукашенка вступити у війну з Україною.

"Ставитися до цього як до абсолютно дурних, безпідставних роздумів. Білорусь є союзником і партнером номер один для РФ. Саме з Білоруссю у нас найбільш просунутий режим інтеграції, тому ніхто нікого не змушує, всі роблять кроки, які найкраще відповідають: а) інтересам наших народів, б) інтересам нашої союзної держави", - зазначив Пєсков.

Україна

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв упевнений, що у Мінську обговорюється залучення Білорусі та розгортання наземної операції.

"На наш погляд, у ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватись питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суші", - зазначив він.

На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, Путін вимагатиме від Лукашенка виконати союзницькі домовленості. А довелося заради того особисто їхати до Мінська, оскільки статус Путіна опустився настільки, що йому потрібно самому їздити та вмовляти партнерів. При цьому Подоляк сумнівається у можливості повторного наступу з території Білорусі.

Зазначимо, опитані РБК-Україна військові експерти також сходяться на думці, що залучення білоруських військ є однією з цілей візиту. Докладніше - у матеріалі "Російський план. Коли і як може розпочатися великий наступ на Україну".

Західні аналітики

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що сьогоднішня зустріч є частиною зусиль щодо створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України. Водночас, навіть посилена білоруськими підрозділами армія Росії не здатна провести масштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців.

Хоча аналітики не виключають, що за всіх проблем Путін може спробувати відновити наступ пізніше цієї зими. Але у такому разі на допомогу Лукашенку навряд чи варто розраховувати.