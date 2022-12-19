Навіщо Путін їде до Лукашенка: у Кремлі озвучили свою версію

У Росії спростовують заяву про те, що російський диктатор їде на зустріч із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком до Мінська для того, щоб залучити Білорусі до війни проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістів кремлівського пулу "РИА Новости" .

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь нібито до інтеграції ніхто не примушує. Він додав, що всі роблять кроки, які відповідають їхнім інтересам.

А те, що Путін приїхав до Мінська, щоб примусити його до участі у війні, Пєсков назвав дурними та безпідставними.

За його словами, президенти говоритимуть про газові та військові питання.

РБК-Україна повідомляло, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тинутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

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