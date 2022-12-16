Путін їде до Лукашенка обговорювати "безпеку в регіоні" та "спільну реакцію"
Російський диктатор Володимир Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пул першого.
Повідомляється, що білорусько-російські переговори відбудуться на найвищому рівні у Палаці Незалежності.
У програмі переговорів значаться:
- Розмова у широкому складі. У ній візьмуть участь президенти країн, а також члени уряду, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони планують обговорити весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції.
- Далі лідери країн продовжать переговори у форматі "віч-на-віч".
- Після цього президенти зроблять заяви та дадуть відповіді на запитання журналістів.
Зазначається, що лідери детально обговорять хід реалізації ухвалених раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.
Окрім того, важливою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.
Путін і Лукашенко також приділять увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Росія хоче змусити Лукашенка вступити у війну проти України, щоб посилити контроль над Білоруссю. При цьому, на їхню думку, росіяни навряд чи зможуть взяти Київ навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.
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