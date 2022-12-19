Зустріч Лукашенка та Путіна: аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України
Запланована на 19 грудня зустріч глави білоруського режиму Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час перемовин у Мінську керівник Кремля підніме тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.
Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.
"Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", - припускають в ISW.
Водночас фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.
"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.
Аналітики не виключають, що попри всі проблеми Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.
Однак в ISW продовжують притримуватися думки, що "Лукашенко навряд залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну".
Основні переломи у військових діях 18 грудня:
- Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та продовжують переговори з Іраном про придбання систем балістичних ракет.
- Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на лінії Сватове-Кремміна.
- Українські та російські джерела повідомляли про триваючі бої на околицях Бахмута та на північному сході та півдні міста.
- Російські джерела стверджували, що українські війська витіснили російські війська з довго утримуваних позицій поблизу Бахмута.
- Український чиновник заявив, що російські сили передислокують підрозділи зі східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області, і що поки рано говорити про те, чи російські сили відступають. Російські та українські сили продовжували звичайні артилерійські та ракетні удари через річку Дніпро.
- У Генштабі України повідомили, що 16 грудня українські війська завдали ударів по двох зосередженнях російських військ і двох складах боєприпасів у Запорізькій області, поранено 150 осіб, знищено 10 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська розміщують у Мелітополі протитанкову оборону "зуби дракона".
- Окупанти продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та матеріалів.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією.
Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов раніше заявив про вирішальний період війни і висловив упевненість, що "Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".
За його словами, "взимку війна значною мірою стихне", а ось після цього почнеться завершення конфлікту - виходом на першому етапі на кордони 1991 року.
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