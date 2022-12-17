Російський план. Коли і як може розпочатися великий наступ на Україну

Російська Федерація найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво говорить про лютий 2023 року та вказує на відповідні ознаки.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про можливий наступ і що про це думають експерти.

Терміни та російський план

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що противник може розпочати нову хвилю наступу саме в останній зимовий місяць. На його думку, такі терміни пов'язані з підготовкою російських мобілізованих.

Зазначимо, в рамках осінньої кампанії Росія набрала до військ близько 300 000 осіб. За заявами Москви, половина з них пішла на посилення діючих підрозділів, решта 150 000 проходять підготовку до майбутніх наступів.

"Друга частина мобілізованих розпочала навчальні курси в різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Це означає, що наступну хвилю наступу вони спробують почати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їхній план", - зазначив Резніков.

Він також вважає, що мобілізація у Росії продовжиться, оскільки її військове командування не відступає від тактики "м'ясорубки". Тобто кидає у бій якнайбільше людей, сподіваючись розбити українську армію.

Про критичні зимові місяці говорить і головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. В інтерв'ю The Economist він наголосив, що за допомогою західних партнерів моніториться ситуація на фронтах та підготовка до повторного наступу. За його словами, він може початися у лютому або у найкращому випадку у березні. Найгіршим сценарієм Залужний називає січень 2023 року.

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорить про можливий наступ росіян у лютому (facebook com GeneralStaff ua)

Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук наголошує, що може готуватися сценарій нового наступу 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни.

"Так, ми припускаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємось. Ми живемо з думкою, що вони знову наступатимуть. Це наше завдання", - зазначив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна пояснив, що зараз росіяни намагаються сформувати з 150-200 тисяч мобілізованих якесь ударне угруповання, і завершення процесу якраз планується на кінець зими або початок весни.

Можливі напрямки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначає, що новий російський наступ необов'язково розпочнеться на Донбасі. Цілком ймовірно, що противник може знову рушити на Київ з боку Білорусі та активізуватися на південному напрямку. Для України зараз головне теж максимально підготуватись, щоб продовжити битви зі свіжими силами та резервами.

У тому числі тому, що російська мобілізація, схоже, спрацювала. Залужний упевнений, що десятки тисяч росіян готові воювати, і це, незважаючи на їхнє погане оснащення, становить велику проблему.

"За нашими оцінками, у них є резерв у 1,2-1,5 млн осіб... Зараз росіяни готують близько 200 000 свіжих солдатів. Я не сумніваюся, що у них буде ще одна спроба захопити Київ", - зазначив він.

Про те, що росіяни, швидше за все, повторюватимуться, каже військовий експерт Роман Світан. Справа в тому, що російська армія працює за певними шаблонами та спробує повторити план 24 лютого 2022 року. Його розробка могла вестися близько трьох років, і на сьогодні у противника просто немає альтернативи.

На думку експерта, росіяни накачуватимуть певною кількістю військ ті напрямки, де у них не склалося.

"Ця інформація в принципі є у всіх розвідок світу, тому і наші командири її озвучують, ми це розуміємо. Питання в тому, чи зможуть росіяни реалізувати свій план. На даний момент, виходячи з кількості військ, яка у них є, вони не можуть його виконати. Їм потрібен ще час, щоб зібрати війська, провести мобілізацію та підготовку особового складу, накачати його технікою", - зазначив Світан.

Тобто план не змінився, але його реалізація залежить від кількості зібраних військ. Грубо кажучи, якщо противник встигне підготувати 100 тисяч військових, спробує взяти в малі кліщі Донецьку область. Якщо 200 тисяч - можливий рух з півдня у бік Дніпра; якщо 300 тисяч - на Дніпро можуть піти і з Сумського напрямку. Щоб створити реальну загрозу для Києва та на вищезгаданих ділянках, на його думку, треба не менше 500 000 російських військових.

Фото: загроза для конкретних напрямків залежить від кількості солдатів, яких збере Росія (GettyImages)

Олександр Мусієнко у свою чергу вважає, що підготовлене ударне угруповання зосередиться на одному напрямку. І, швидше за все, це буде наступ з Білгородської та Курської областей . Як варіант - ще одне угруповання, поменше, відволікатиме Сили оборони України на півночі чи півдні. Де саме - на Волині, на Київському напрямку чи на Запорізькому - стане зрозуміло пізніше, коли буде помітно, де концентруються війська.

"Очевидно, вони не повторюватимуть помилок, яких було допущено 24 лютого, і спробують сконцентруватися на ударі на одному-двох напрямках. Крім того, на один-два напрямки їм вистачить і їхніх ресурсів. Тому що російські ресурси не безмежні, у них теж є проблеми зі зброєю та забезпеченням", - наголосив експерт.

Чи є загроза з Білорусі

Командувач ОК "Південь" Олександр Ковальчук зазначає, що загроза з Білоруського напрямку нікуди не зникла.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо пізніше... Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили та засоби", - зазначив він.

РБК-Україна докладно розбирало ці моменти у матеріалі "Загроза з півночі. Чи наважиться РФ на повторний наступ і чого чекати від Білорусі" .

Але днями стало відомо, що 19 грудня Володимир Путін відвідає Мінськ та проведе зустріч з Олександром Лукашенком. Схоже, однією з головних цілей може бути залучення білоруської армії до війни в Україні.

На думку Олександра Мусієнка, білоруський диктатор, мабуть, хоче увійти в історію як Франциско Франко, котрий під час Другої світової війни був союзником нацистської Німеччини, але не відправляв іспанські війська воювати. Але Путін може знайти аргументи і в тій чи іншій формі порушуватиме питання більш активної участі Білорусі у війні.

Для реалізації свого плану на Україну російському президентк зараз не висатачає 100-150 тисяч осіб. І, найімовірніше, частину з них він розраховує отримати від союзника.

Що з тактикою

Вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року супроводжувалося повітряними ударами та заходом російських колон. Але через рік війни з урахуванням готовності українських сил повторити такий трюк не вийде.

За словами Мусієнка, росіяни під час наступальних дій можуть застосовувати авіацію, але, швидше за все, це будуть пуски далекобійних ракет без заходу до повітряного простору. Якщо противник спробує заходити в небо України для скидання некерованих бомб, то зазнає великих втрат в авіації.

"Бо, як тільки вони заходитимуть углиб, і їх побачить десантник із ПЗРК, він їх збиватиме. Протидіяти ворожим атакам з повітря українські війська вже навчилися, тому я не думаю, що це буде надзвичайно великими загрозами", - зазначив він.

Як наголошує Роман Світан, тактика 2022 року провалилася, і тепер росіяни йтимуть фронтальними, а не радіальними наступами. Тобто цілком очікуваний саме широкий фронт, щоб українські сили не змогли розбивати супротивника з флангів.

Що говорять на Заході

Від західних партнерів поки що звучать суперечливі оцінки. Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Росія домагається заморозки військового конфлікту перед новим наступом навесні.

"Ми говорили про повномасштабне вторгнення ще восени минулого року. Зараз ми бачимо те, що Росія намагається заморозити конфлікт, щоб відновитися і розпочати новий наступ наступної весни", - сказав Столтенберг.

На його думку, взимку війна може увійти до більш спокійної фази, під час якої Росія та Україна спробують перегрупуватися та дооснастити свої сили. З огляду на те, що Москва не демонструє рух до миру, країни НАТО мають підтримати українські війська озброєннями.

Фото: Йєнс Столтенберг прогнозує російський наступ навесні (GettyImages)

Начальник штабів Великобританії Ентоні Радакін впевнений, що Росія зазнала невдачі і продовжить програвати, не досягнувши військових цілей. У тому числі тому, що запаси артилерійських боєприпасів виснажуються, і це, у свою чергу, знижує здатність вести наступ.

Британська розвідка зазначає, що нинішні спільні навчання Росії та Білорусі навряд чи сформують силу, здатну провести новий наступ. Але її оцінка стосується лише найближчої перспективи. А представник Білого дому Джон Кірбі додає, що США не вбачають ознак підготовки наступу безпосередньо на Київ. Але пообіцяв уважно стежити за пересуванням сил російської армії.

Відставний генерал, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес прямо розкритикував прогнози українського військового керівництва щодо наступу у лютому силами 200-тисячного угруповання.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час. Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України", - зазначив він.

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Проте загроза нового наступу підштовхує США до розширення військової підтримки України. За даними Politico, йдеться про передачу ракетних систем Patriot та "розумних бомб". Щодо Patriot, то напередодні президент Джо Байден натякнув на швидкі новини, але станом на сьогодні конкретних оголошень не було.

Опитані РБК-Україна експерти сходяться на думці, що зараз Силам оборони потрібна зброя від західних партнерів, щоб розбити противника. І масова мобілізація буде необов'язковою, якщо війська отримають озвучені Валерієм Залужним 300 танків, 500 гаубиць та 600 бронемашин.

Президент Володимир Зеленський каже, що Росія не відмовлялася від планів захопити Україну і наступного року мститиметься за провал спроби окупувати країну. Згідно зі свіжими оцінками української розвідки, зараз немає ознак формування ударних груп для наступу в лютому. Але це означає, що й загрози такої немає.